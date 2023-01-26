В Самарской области назвали самые продаваемые модели кроссоверов и внедорожников

Самарцам рассказали о самых востребованных автомобилях с пробегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о самых продаваемых моделях кроссоверов и внедорожников с пробегом. Эксперты проанализировали рынок.

По информации Авито Авто, самыми продаваемыми брендами кроссоверов и внедорожников в регионе стали - ВАЗ (LADA), доля продаж составила 14,7%, средняя стоимость таких машин составила 350 000 рублей. На втором месте оказались автомобили Chevrolet, доля продаж – 10,8%, средняя стоимость 410 тысяч рублей рублей. На третьем месте – Toyota, средняя стоимость – 2,5 млн рублей. Четвертое место – Hyundai, стоимостью 1,5 млн рублей. Пятое место – Nissan, стоимость которого оценивают – 1 050 000 рублей.

Наиболее востребованы в регионе стали: ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и Renault Duster.

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