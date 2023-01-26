Запрет электронных сигарет поддерживают 65% жителей Самары

Уровень одобрения инициативы среди опрошенных моложе 34 лет составляет 53%. Фото: Виктор Ивашечкин

Большинство самарцев поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России. Такое мнение в опросе SuperJob выразили 65% самарцев. Не согласны с предложение 23%.

Инициативу поддерживает большинство некурящих и курящих обычные сигареты, пользователи вейпов выступают против. Уровень одобрения инициативы среди опрошенных моложе 34 лет составляет 53%. Положительно отнеслись к идее запрета вейпов самарцы в возрасте от 35 до 44 лет (79%).

Предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 70% некурящих граждан и 46% курильщиков обычных сигарет. При этом 50% пользователей электронных сигарет выступили против, каждый третий воздержался, а за оказалось 16%.

По данным SuperJob, доля пользователей вейпов за 4 года выросла почти в два раза. Так, в 2019 году 8% курили только вейпы, а 12% — электронные и обычные сигареты, а сейчас первых стало 23%, а вторых — 13%.

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