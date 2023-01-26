В Самарской области перекроют трассу М-5 «Урал» 27 января 2023 года

Ограничения будут действовать несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобилистов предупредили о перекрытии трассы М-5 «Урал» в Самарской области. Временные ограничения введут 27 января 2023 года на 974 километре автодороги в Комсомольском районе Тольятти. Информацию сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

– На трассе будет ведено полное ограничение движения для транспортных средств. Это связано с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевская ГЭС». Уважаемые водители, планируйте свой маршрут с учетом изменений, – обращаются к автомобилистам в «Поволжуправтодоре».

Отмечается, что перекрытия будут кратковременными. Проезд транспорта закроют с 10.30 до 10.35, с 11.30 до 11.35, с 12.30 до 12.35.

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