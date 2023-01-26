В Самарской области временно ограничат движение по автодороге М-5 «Урал» до 27 января 2023 года

На дороге проведут реконструкцию пролета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 26 по 27 января временно ограничат движение на автомобильном участке по дороге М-5 «Урал». Меры приняли из-за необходимости реконструкции пролета ВЛ 220 «Жигулевская ГЭС».

- С 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35 27.01.2023 на 974 км дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Комсомольском р-не г.о. Тольятти, - сообщили о временном ограничения ФКУ «Поволжуправтодор».

Автолюбителям следует заранее продумать свои маршруты. Полное ограничение будет действовать для всех транспортных средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.