В Самарской области в конце января 2023 года на 34% снизилась заболеваемость гриппом

Снижение заболеваемости отмечается в разных возрастных группах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу января 2023 года жители Самарской области стали реже болеть гриппом. За прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 34%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– На третьей неделе текущего месяца гриппом заболели 107 человек. На второй неделе было зарегистрировано 162 случая, – отмечают специалисты.

Снижение заболеваемости отметилось практически во всех возрастных группах. Так, количество больных гриппом детей в возрасте от 0 до 2 лет снизилось на 8,3%, 3-6 лет – на 83,3%, 7-14 лет – на 33,3%. При этом жители региона в возрасте от 15 лет и старше стали болеть чаще. Рост заболеваемости составил 65%.

Одновременно с этим специалисты продолжают фиксировать случаи заболеваемости ОРВИ. За неделю было зарегистрировано 16 781 случаев. В возрастной группе от 15 лет и старше выявлено превышение эпидпорога на 135,5%.

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