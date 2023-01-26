В Самаре кондуктор трамвая № 22 с матом накинулась на пассажира и угрожала его убить

Из-за чего начался конфликт между кондуктором и пассажиром - неизвестно Фото: Скриншот с видео

На днях жители Самары стали свидетелями скандала в общественном транспорте. Конфликт разгорелся между женщиной-кондуктором и пассажиром трамвая № 22. Момент попал на запись видеокамеры. Ролик опубликовали в соцсетях в среду, 25 января 2023 года.

На кадрах видно, что кондуктор стоит рядом с сидящим в наушниках пассажиром. Мужчина чем-то вывел ее из себя, и она, схватив его за курку, начала ругаться матом. Женщина в грубой форме просила его закрыть рот и даже грозилась убить. Пассажир сначала спокойно на это реагировал, а затем не выдержал, встал и силой усадил кондуктора на другое сиденье.

- Ты меня убиваешь! Уйди отсюда, - стала кричать женщина.

Закончилось все тем, что мужчина сел обратно на свое место, а кондуктор вернулась к своим обязанностям. По словам очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии. Было похоже, что она пьяна.

Ситуацию прокомментировали в администрации Самары: «По информации МП «ТТУ», кондуктор снят с маршрута». Женщину должны были уволить с четверга, 26 января 2023 года.

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