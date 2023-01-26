Власти одобрили строительство ветеринарной клиники на ул. Печерской в Самаре

Клинику разместят на участке площадью более 4 тысяч квадратных метров
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Власти Самары разрешили строить новую ветеринарную клинику в Советском районе. Информация следует из постановления, подписанного главой города Еленой Лапушкиной.
– Предоставить ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4028 квадратных метров на улице Печерской, – сообщается в документации.
Напомним, ранее заявка учреждения проходила общественные слушания. Самарцы одобрили использование территории под амбулаторное ветеринарное обслуживание. Жители областной столицы отмечали, что в таком густонаселенном районе ветеринарная клиника необходима.
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