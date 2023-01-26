В Самаре инженер-конструктор может заработать до 115 тысяч рублей

Аналитики рассказали о зарплатном максимуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эксперты продолжают изучать зарплатные максимумы для специалистов. Инженер-конструктор сможет заработать более 100 тысяч рублей в месяц.

По сообщению сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Москве работники смогут заработать 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 165 тысяч рублей, в Самаре – 115 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата составит 63 тысячи рублей. Чтобы заработать больше, респондентам необходимо знание английского языка на уровне чтения технической документации.

На самую высокую зарплату могут рассчитывать кандидаты с навыком владения расчетными программами, опытом прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта. Также необходим стаж работы от 5 лет.

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