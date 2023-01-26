Инвестора для реконструкции базы отдыха «Волжанка» ищут в Самаре

Базу отдыха включили в перечень объектов, по которым хотят заключить концессионное соглашение в 2023 году / Фото: gusotok.samregion.ru

В Самаре планируют восстановить базу отдыха «Волжанка». Она находится на 8-й просеке в Промышленном районе. Комплекс хотят реконструировать с помощью инвестора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, базу отдыха включили в перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение в 2023 году. Она занимает территорию площадью 45 тысяч кв. м. В комплекс входят 28 объектов, общая площадь которых составляет 3 609 кв. м. После обновления «Волжанку» продолжат использовать в туристических целях.

Напомним, ранее стало известно о планах по реконструкции детского санатория «Волжанка» на улице Советской Армии, 251. Подрядчик уже найден. Все необходимые работы выполнит ООО «Стройлад». Капитальный ремонт здания оценили в 22,9 млн рублей. Срок завершения – ноябрь 2023 года.

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