В Самарской области ожидаются перепады температур в начале февраля 2023 года

Февраль удивить жителей региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области граждан предупредили об аномальном перепаде температуры в начале февраля 2023 года. Метеочувствительным жителям следует подготовиться.

По данным gismeteo, в конце января температура воздуха упадет до -16 градусов, уже на следующий день, 31 января 2023 года, температура поднимется до -4 градусов. Начало февраля обещает быть непредсказуемым. Температура воздуха в третий месяц зимы достигнет -1 градуса.

По прогнозам специалистов, в середине февраля ожидаются достаточно холодные ночи и теплые дни. Самарцам стоит быть готовыми к перепадам.

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