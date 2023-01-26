Все о приватности — теперь в «Кибрарии»

Новые технологии напрямую влияют на нашу приватность. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Теперь в онлайн-библиотеке знаний о кибербезопасности Сбера «Кибрарий» можно узнать все о защите персональных данных. На ресурсе опубликованы три номера издания, посвященного персональным данным и приватности, которое выпускают специалисты банка.

Как развивались понятия конфиденциальности и персональных данных? Как новые технологии влияют на нашу приватность? В чем риски и преимущества искусственного интеллекта, больших данных и биометрических технологий? Как меняется законодательство о персональных данных? Как регулируется обработка персональных данных за рубежом — например, в Китае и Индии? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в Sber Privacy Journal.

Банк обрабатывает данные более чем 100 млн клиентов и 250 тысяч сотрудников. Для защиты персональных данных в 2018 году в банке создана команда Data Protection Officer (DPO) и внедрена система управления обработкой и защитой персональных данных.

- Мы видим, что со стремительным развитием технологий в обществе все громче звучит запрос на уважительное отношение к личным данным. Поэтому экспертизой и контролем нашей команды кибербезопасности охвачены все процессы, продукты и сервисы банка и дочерних компаний. При разработке и внедрении сервисов мы руководствуемся принципами Privacy by Design и Privacy by Default — «проектируемой приватности» и «приватности по умолчанию». Полностью осознавая важность развития отрасли хранения, обработки и защиты персональных данных в стране, мы приняли решение открыть для общего доступа внутреннее издание Сбера — Sber Privacy Journal. Это не «методичка», а сборник идей и авторских размышлений на тему приватности и её роли в современном обществе. Уверен, информация будет полезна каждому специалисту по защите персональных данных в России, - сообщил заместитель Председателя Правления банка Станислав Кузнецов.