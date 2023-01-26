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НовостиОбщество26 января 2023 13:01

Самарцы пожаловались на коммунальные «реки», бегущие к дублеру на Ново-Садовой

Специалисты прибыли на место
Алена ПРОВКИНА
Вода стекала к дублеру. Фото: Читатели "КП"

Вода стекала к дублеру. Фото: Читатели "КП"

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями коммунальных аварий. Читатели «КП-Самара» рассказали о «вонючей реке», бегущей к дублеру по улице Ново-Садовой.

Судя по представленным кадрам, вода стекла к автомобильной дороге. Пройти по двору достаточно проблематично. При этом, читатели отметили, что к аварийному участку днем в четверг, 26 января, прибыли коммунальщики. О причинах порыва пока неизвестно.

Напомним, горожане также пожаловались на «смертельную» лестницу. Лед покрыл ступеньки. Самарцы назвали спуск – билетом в один конец.

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