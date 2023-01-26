Дом купца Климушина продают в Тольятти за 89 млн рублей

Постройка начала ХХ века была главным корпусом санатория "Лесное" / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Тольятти выставили на продажу дом купца Климушина. Здание, построенное в начале ХХ века, находится на Лесопарковом шоссе, 2. Его оценили в 89 млн рублей, пишет Волга Ньюс.

– ОКН после полной реконструкции и реставрации. Общая площадь помещений – 3 тысяч кв. м, а всего имения – 1,5 га. Есть цокольный этаж с бассейном и мансарда с конференц-залом. Половина помещений с чистовой отделкой, остальные – с предчистовой, – отмечает продавец.

По его словам, объект можно приспособить под апарт-отель, гостиничный комплекс, пансионат для корпоративного использования, спортивно-тренировочную базу, реабилитационный медцентр, пансионат для пожилых людей.

По данным УГООКН Самарской области, здание является объектом культурного наследия «Главный корпус санатория «Лесное». Оно было построено в 1910 году по заказу ставропольского купца В.Н. Климушина. Там работала кумысолечебница, рассчитанная на лечение больных туберкулезом. В годы войны – центр подготовки военных переводчиков. В дальнейшем здание вновь использовали как санаторий. В 1988 году в имении произошел пожар. Огонь уничтожил деревянные конструкции.

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