День студента в Самаре отметили квестом, караоке-баттлом и медовухой

В мероприятиях в честь Дня студента приняли участие более 200 молодых людей / Фото: Единая Россия

В среду, 25 января 2023 года, в Самаре отметили День студента. В рамках праздника в колледже сервисных технологий и дизайна прошли квест-игра «Наша Победа» и караоке-баттл. В мероприятиях приняли участие более 200 молодых людей.

Так, старосты образовали семь команд, которые сразились в интеллектуальном квесте на тему событий Великой Отечественной войны. Отличников учебы и спорта, лучших волонтеров и общественников Самарского центра развития добровольчества отметили поздравительными открытками от губернатора Дмитрия Азарова. В мероприятии приняла участие депутат губдумы, замсекретаря реготделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина.

– Студенчество – самое яркое, насыщенное событиями время. Это маленькая эпоха смелых планов и начинаний. Дорогие студенты, вы – главный интеллектуальный и творческий потенциал региона, – отметила парламентарий.

Завершили праздник в честь Дня студента караоке-баттл первокурсников, чаепитие и дегустация безалкогольной медовухи. Последнюю изготавливают по особому рецепту.

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