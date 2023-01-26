Самарцам рассказали, какой будет погода в конце января 2023 года

В конце января ночи будут холодными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какой будет погода в конце января 2023 года. Аналитики выяснили, что ждет горожан в выходные дни.

По сообщению Яндекс Погоды, 28 января утром будет облачно, температура воздуха от -12 до -16 градусов, скорость ветра 2,1 метра в секунду. В воскресенье, 29 января 2023 года, среднесуточная температура составит -9 градусов, весь день будет небольшой снег.

При этом, в начале февраля жителей региона ожидает аномальный скачок температуры. Столбик термометра поднимется до -1 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.