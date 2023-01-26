Названа причина появления зловонных рек на дублере ул. Ново-Садовой в Самаре

На устранение засора у аварийной бригады ушло два часа / Фото: РКС-Самара

Стала известна причина появления зловонных рек на дублере улицы Ново-Садовой в Самаре. Коммунальная неприятность произошла в четверг, 26 января 2023 года, в районе пересечения с улицей Советской Армии.

– Причиной появления канализационных стоков, которые заполонили двор около дома № 295 на улице Ново-Садовой, стал засор. Из колодца аварийная бригада достала комок тряпок, салфеток и пустую пятилитровую бутылку, – рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

По словам представителей ресурсоснабжающей организации, именно бутылка спровоцировала пробку, из-за которой стоки застряли в трубе, поднялись по колодцу и растеклись по улице. На устранение засора у специалистов ушло два часа. В компании отмечают, что виновники аварии – любители смывать мусор в унитаз и раковины, те, кто бросает отходы в колодцы. Ресурсники еще раз призывают самарцев не использовать сантехнику в качестве мусорной корзины.

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