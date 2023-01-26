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НовостиОбщество26 января 2023 14:08

В Самарской области мужчина пытался передать заключенному 12 телефонов

Сотовые он сложил в коробки из-под конфет
Алена ПРОВКИНА
Средства связи изъяли. Фото: УФСИН России по Самарской области

Средства связи изъяли. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самарской области предприимчивые жители хотели пронести в тюрьму 12 телефонов. Гаджеты изъяли правоохранители.

По сообщению пресс-службы УФСИН России по Самарской области, родственник подготовил осужденному «сладкий» подарок. Он принес в колонию коробку конфет, в которую спрятал 12 сотовых телефонов и 5 гарнитур. Гаджеты и аксессуары изъяли. По данному факту сотрудники ведомства принимают меры правового характера.

За передачу или попытку передачи запрещенных предметов гражданам может грозить административная ответственность. Осужденным запрещено хранить сотовые телефоны.

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