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НовостиПроисшествия26 января 2023 14:46

В Самаре мошенница представилась соцработником и обокрала пенсионера

Женщина предстанет перед судом
Алена ПРОВКИНА
Задержанная окажется за решеткой

Задержанная окажется за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила воспользоваться доверчивостью пенсионеров. Женщина представилась социальным работником.

По информации прокуратуры Самарской области, в августе прошлого года подозреваемая представлялась социальным работником. После этого женщина проникла в квартиру 87-летнего пенсионера и украла из его кошелька около 10 тысяч рублей и скрылась. Экспертам удалось найти «соцработницу» по отпечаткам.

Оказалось, женщина ранее неоднократно была судима. Задержанную приговорили к колонии общего режима. Она проведет за решеткой 3 года. Приговор пока не вступил в свою законную силу.

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