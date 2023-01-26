"Охотники" за металлом понесут уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сократилось число краж крышек люков в 2022 года. В прошлом году их число превышало более 280 крышек.

По информации пресс-службы «Т-Плюс», снижение количества краж стало следствием масштабной работы. Два года назад энергетики подали более 160 заявлений в полицию, было возбуждено 26 уголовных дел, один из «охотников» на металл оказался в колонии строгого режима. В прошлом году было возбуждено 6 уголовных дел, три злоумышленника понесут уголовную ответственности.

Из-за действий нарушителей создаются аварийные ситуации на дорогах. Энергетики призывают горожан сообщать о подобных ситуациях.

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