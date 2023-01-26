В Самаре загорелся дом на улице Вилоновской 26 января 2023 года

О причинах пожара не сообщается. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре вечером в четверг, 26 января 2023 года, местные жители поделились кадрами серьезного возгорания в старом городе. На улице Вилоновской загорелся дом.

Судя по опубликованным кадрам, на место происшествия уже прибыли специалисты для тушения пожара. Пока на участке наблюдается задымление на первом этаже. О причинах пожара и потерпевших неизвестно.

В регионе все чаще вспыхивают жилые дома. Вчера сгорели два жилых дома в Кинеле. Также, вспыхнул павильон на рынке в Промышленном районе. К счастью, обошлось без жертв.

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