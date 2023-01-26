В Самаре подрядчик возместит муниципальному бюджету 1,8 млн рублей

Подрядчик внес ложные сведения в контракт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самаре подрядчика признали виновным в мошенничестве. Его привлекут к ответственности.

По сообщению прокуратуры Самарской области, подозреваемый обязан возместить муниципальному бюджету 1,8 миллионов рублей. Его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. МБУ «УЖКХ» Волжского района оплатило услуги перевозки грунта, чтобы благоустроить общественную территорию, и заключило контракт на крупную сумму. Как оказалось, в документах была ложная информация.

Сведения внесли по указанию руководителя организации. Подсудимый не признал вину, но принял меры, чтобы погасить ущерб. Ему назначили условный срок.

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