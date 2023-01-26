СМИ: Гленн Бейл может покинуть самарские «Крылья Советов»

Гленн Бейл, несмотря на слухи, продолжает тренироваться в "Крыльях" и вести свой телеграм-канал. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Голландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл может покинуть самарские «Крылья Советов» уже этой зимой. О такой вероятности сообщает «РБ-Спорт».

По версии издания, самарским футболистом интересуется московский «Локомотив». И даже уже освобождает «под Бейла» место, подыскивая новый клуб защитнику Максиму Ненахову. Агент Ненахова, впрочем, эту информацию опровергает.

Сам Гленн Бейл в своем недавно открытом телеграм-канале никак не реагирует на слухи вокруг него, публикуя короткое видео из ресторана, в котором команда питается после тренировки.

В «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре 2022 года уже перешли полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков. В этот же период Гленн Бейл продлил контракт с "Крыльями Советов" до 2025 года.