В Самаре работники транспортных предприятий возьмут шефство над молодыми коллегами

Мероприятия будут длиться в течение всего года Фото: администрация Самары

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. В связи с этим опытные работники транспортных предприятий Самары возьмут шефство над молодыми сотрудниками. Об этом сообщили в администрации города.

– Люди приходят на работу с определенным уровнем подготовки, но нет ничего лучше практики. Наставничество будет развиваться среди водительского состава, кондукторов, слесарей и работников других специальностей, – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

В числе наставников – опытный водитель «СамараАвтоГаз» Виталий Сычев. Он управлял троллейбусом, такси, маршруткой, а сейчас работает на автобусном маршруте №34.

– На линии может встретиться много сложностей, поэтому практика так важна. Об этом я рассказываю новичкам нашей профессии. Им нужно получать практические знания, поскольку работа у нас перспективная и стабильная – ни один город никогда не останется без общественного транспорта, – поделился Виталий Сычев.

Власти отмечают, что наставнические мероприятия будут длиться в течение года. В дальнейшем это направление деятельности также планируется продолжить.

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