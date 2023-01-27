Самарцам рассказали о правильном уходе за кожей зимой, чтобы избежать сухости рук и лица

Врач советует в уход за кожей регулярно включить очищение, отшелушивание и тонизирование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт ИНВИТРО Марина Константинова рассказала, как ухаживать за кожей в мороз и какие ошибки в уходе могут привести к ухудшению состояния кожи.

Для кожи вредно длительное воздействие низких температур, так как на холоде происходит сужение сосудов, из-за чего кожа, особенно лица и рук, начинает испытывать недостаток питательных веществ. Невидимые глазу микрокристаллы льда во время ветра травмируют эпидермис, а перепады температур замедляют процессы обновления.

Зимой коже нужно больше увлажнения. Врач советует в уход за кожей регулярно включить очищение, отшелушивание и тонизирование. Умываться лучше со средствами, в составе которых нет спирта. Пилинги, энзимные пудры или мягкие скрабы надо наносить 1-2 раза в неделю.

Также в морозы нужно переходить на такие более жирные и плотные средства, как кремы, бальзамы, масла, идеальнее с гиалоурановой кислотой в составе. Для кожи лица следует выбирать увлажняющий крем с SPF. Бальзам для губ рекомендуется выбирать без добавок.

В холодное время года важно пить достаточно жидкости, в рацион питания включить орехи, рыбу, белковые продукты, клетчатку. Не стоит выходить из дома сразу после нанесения крема, а также облизывать губы.

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