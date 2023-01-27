Лже-полицейский обманул жительницу Тольятти на 549 тысяч рублей

Пострадавшая доверилась «правоохранителю» и перечислила все деньги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мошенники продолжают обманывать жителей Самарской области, представляясь полицейскими. Недавно на их уловку попалась жительница Тольятти. Девушка перевела преступнику более 500 тысяч рублей. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.
Лже-полицейский связался с 22-летней девушкой в одном из мессенджеров. Во время диалога он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Для сохранности сбережений мужчина посоветовал перевести все деньги на безопасный счет и номера телефонов, после чего дал инструкцию. По ней пострадавшая перечислила злоумышленникам 549 тысяч рублей. А после «полицейский» отправил ее в блок.
После блокировки девушка осознала, что стала жертвой мошенника. Она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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