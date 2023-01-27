Появились эскизы небоскребов, которые хотят построить на территории ГПЗ-4 в Самаре

На площадке появятся жилые дома максимальной высотой до 250 метров. Фото: taburent.ru

Стало известно, что планируется построить на территории ГПЗ-4 в Самаре. Освоением площадки в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе займется ГК «Новый Дон». Застройщик намерен возвести жилые дома максимальной высотой до 250 метров. Показываем, как будет выглядеть будущий ЖК.

– Вдоль улиц Мичурина и Луначарского появятся семь жилых домов. Предельная высота – не более 100 метров. В центральной части квартала будут расположены три высотки предельной высотой 180 и 250 метров, – отмечается в проекте.

250-метровый дом разместится в самом центре. Первые три этажа стилизуют под военные казармы Линдовского городка. Они расположены по соседству и являются объектом культурного наследия. Недавно комплекс был защищен от сноса.

Так будет выглядеть центральная башня. Фото: taburent.ru

Авторы проекта отмечают, что проект позволит объединить историческое начало и современность. Фото: Фото: taburent.ru

Не обойдется и без парковок – 2-х и 3-х уровневые паркинги построят под многоэтажками. Проектом также предусмотрены встроенная школа и детский сад.

Вид на фасады со стороны улицы Мичурина. Фото: taburent.ru

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Об этом сообщили в департаменте градостроительства (подробности)