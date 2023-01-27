Выставка «Сталинград – история Победы» откроется в историческом парке Самары 2 февраля

Посмотреть экспозицию можно с 2 февраля по 28 февраля 2023 года. Фото: исторический парк «Россия – Моя история»

В четверг, 2 февраля 2023 года, в 14:00 откроется выставка «Сталинград – история Победы» в историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре.

Экспозиция впервые будет представлена с помощью лазерного проекционного комплекса, недавно поставленного в исторические парки. В рамках открытия выставки в конференц-зале пройдет презентация книги Казарина В.Н., Покровского П.А. «Волга в огне».

После встречи состоится показ фильма «Не ради Славы». История Сталинградской битвы будет представлена в хронологическом порядке. В цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.

Посмотреть экспозицию можно с 2 февраля по 28 февраля 2023 года в Историческом парке «Россия – Моя история» в ТК "Гуд`Ок" на 3 этаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.