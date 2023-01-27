Выставка «Сталинград – история Победы» откроется в историческом парке Самары 2 февраля

Посмотреть экспозицию можно с 2 февраля по 28 февраля 2023 года. Фото: исторический парк «Россия – Моя история»
В четверг, 2 февраля 2023 года, в 14:00 откроется выставка «Сталинград – история Победы» в историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре.
Экспозиция впервые будет представлена с помощью лазерного проекционного комплекса, недавно поставленного в исторические парки. В рамках открытия выставки в конференц-зале пройдет презентация книги Казарина В.Н., Покровского П.А. «Волга в огне».
После встречи состоится показ фильма «Не ради Славы». История Сталинградской битвы будет представлена в хронологическом порядке. В цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.
Посмотреть экспозицию можно с 2 февраля по 28 февраля 2023 года в Историческом парке «Россия – Моя история» в ТК "Гуд`Ок" на 3 этаже.
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