В Самарской области мужчина угнал автомобиль у родного брата, но был задержан

По словам мужчины, он просто хотел доехать на машине до Самары. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В январе этого года в Шенталинском районе у местного жителя угнали автомобиль «ВАЗ 2110». Угонщиком оказался его родной брат.

— Машина была припаркована возле дома, а запасные ключи мужчина недавно давал брату. Транспортное средство оказалось в самарском поселке Мехзавод, где инспекторы ДПС попытались его остановить, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель продолжил движение и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони дорожные полицейские остановили автомобиль в районе дома № 29 в Первом квартале Мехзавода и задержали водителя. Выяснилось, что им оказался 31-летний брат владельца машины.

По словам мужчины, он просто хотел доехать на машине до Самары, а брата не успел поставить в известность. Житель Шенталинского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос. Возбуждено уголовное дело.

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