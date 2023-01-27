Спасатели назвали толщину льда на Волге в Самарской области 26 января 2023 года

На улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 30-40 см. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 26 января 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 30-40 см, в то время как 23 января она была 25-40 см, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 22 см и заканчиваются 25 см, а три дня назад они достигали 30 см.

На Красной Глинке лед образовался до 32-35 см на левом берегу и 32 в фарватере, а был равен 30-35 см на левом берегу и 25-27 в фарватере. В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см на левом берегу, а в фарватере был 32-35см, а стал 35-38 см.

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