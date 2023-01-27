В Самаре 27 января 2023 года состоится возложение цветов к памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Церемония проходит ежегодно. Фото: администрация Самары

27 января 2023 года исполнится 79 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Ежегодно в этот день по всей стране проходят мероприятия в память о защитниках осажденного города и его жителях. В этом году мероприятия традиционно пройдут и в Самаре. Об этом сообщили в мэрии.

В пятницу, 27 января, самарцы возложат цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда. Церемония состоится в 11:00 в парке Победы.

К череде мероприятий присоединится вся Самарская область. В школах и учреждениях культуры пройдут классные часы. Также запланированы «Уроки Мужества», «Перекличка постов №1» и возложение цветов к памятникам. Помимо этого, школьники принимут участие во Всероссийской Акции «Блокадный хлеб», которая посвящена истории обороны и блокады Ленинграда.

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