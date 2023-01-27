Кровавый рассвет озарил небо над Самарой 27 января 2023 года

Погода продолжает удивлять самарцев сюрпризами
Фото: Наталья АРТЯКОВА
Утром в пятницу, 27 января 2023 года, жители Самары стали свидетелями красивого атмосферного явления. На рассвете небо над городом окрасилось в багровый цвет. Очевидцы поделились с «КП-Самара» фото.
- Сегодня кровавый рассвет. «Полыхал над землей небосвод, как багровое знамя», - процитировала строчки из песни местная жительница.
Отметим, самарцы наблюдают ярко-алые всполохи на небе уже несколько дней. Они появляются и на закате, и на рассвете. Согласно народным приметам, подобные явления — предвестники ветреной погоды. И действительно, в последние два-три дня в городе бушует пронизывающий насквозь ветер.
По словам метеорологов, красные и розовые рассветы появляются из-за того, что воздух одинаково холодный и у земли, и на высоте. Ледяные кристаллы в воздухе преломляют свет восходящего светила. Для зимы это довольно частое явление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре жителей восхитил ярко-алый закат 25 января 2023 года
Горожане поделились фотографиями в социальных сетях (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал