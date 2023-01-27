В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды с 27 по 29 января

Если нетрезвого водителя задержат во второй раз, то ему уже грозит уголовное наказание. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 27 по 29 января в Самарской области пройдут широкомасштабные дорожные рейды, в ходе которых будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции.

— Особое внимание будет уделено автомобилистам, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За это водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, то ему уже грозит уголовное наказание со штрафом 200-300 тысяч рублей. Возможны также обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, лишение свободы до двух лет.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать информацию о пьяных автомобилистах (государственный номер машины, его местонахождение и направление движения) в управление ГИБДД Самарской области: (846) 333 58 01 либо «102».

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