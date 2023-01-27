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НовостиОбщество27 января 2023 6:19

В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды с 27 по 29 января

Особое внимание будет уделено пьяным автомобилистам
Ирина СИНЕГУБОВА
Если нетрезвого водителя задержат во второй раз, то ему уже грозит уголовное наказание.

Если нетрезвого водителя задержат во второй раз, то ему уже грозит уголовное наказание.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 27 по 29 января в Самарской области пройдут широкомасштабные дорожные рейды, в ходе которых будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции.

— Особое внимание будет уделено автомобилистам, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За это водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, то ему уже грозит уголовное наказание со штрафом 200-300 тысяч рублей. Возможны также обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, лишение свободы до двух лет.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать информацию о пьяных автомобилистах (государственный номер машины, его местонахождение и направление движения) в управление ГИБДД Самарской области: (846) 333 58 01 либо «102».

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