В Самарской области мужчина закупился продуктами на деньги с чужой банковской карты

Злоумышленника задержали, он находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Новокуйбышевска грозит срок за покупки, совершенные чужой банковской карты. Мужчина нашел карту на улице и потратил несколько тысяч рублей. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

О пропаже карты правоохранителям сообщил ее владелец. Пострадавший обратился в полицию после того, как с карты начали исчезать деньги. Оперативники выяснили, что покупки были совершены в нескольких магазинах в районе 72-го квартала. По камерам они установили подозреваемого. Оказалось, что мужчина знаком полицейским.

– В нем они узнали своего подучетного – ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 37-летнего жителя Новокуйбышевска. Его задержали по месту жительства, – информируют в ГУ МВД по региону.

Во время допроса мужчина рассказал, что нашел карту на тротуаре, после чего отправился в магазин. Там он купил продукты, алкоголь и сигареты. Сумма ущерба составила 3 162 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Задержанный находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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