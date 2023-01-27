Самарский облсуд отменил приговор общественнику Аркадию Лазареву

Прокуратура вновь запросила для Аркадия Лазарева 8,5 лет колонии и штраф в 15 млн рублей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В четверг, 26 января 2023 года, Самарский областной суд вынес решение по жалобе прокуратуры на приговор бывшему депутату и общественнику Аркадию Лазареву. Ранее его признали виновным в коммерческом подкупе и назначили 3 года колонии строгого режима.

Аркадия Лазарева задержали в сентябре 2019 года. По версии следствия, он вступил в сговор с одной из компаний и пообещал не участвовать в проводимом Росимуществом аукционе. За это общественник попросил вознаграждение в 1,5 млн рублей. В дальнейшем активист отрицал свою вину.

В мае 2022 года Кировский районный суд вынес Аркадию Лазареву приговор. Сторона обвинения просила назначить ему 8,5 лет лишения свободы и штраф в 15 млн рублей. Однако служители Фемиды вынесли более мягкое решение — 3 года колонии строгого режима.

Прокуратура обжаловала приговор. Представители надзорного ведомства вновь запросили для Аркадия Лазарева 8,5 лет колонии и крупный штраф. Сам активист попросил его оправдать и признать за ним право на реабилитацию. Как пишет Волга Ньюс, облсуд оставил без удовлетворения жалобы осужденного. Однако приговор все же был отменен. Дело направили на новое рассмотрение в Кировский районный суд, но уже в другом составе.

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