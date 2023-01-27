Минздрав Самарской области вовремя не предоставил пациенту жизненно необходимое лекарство

Руководство минздрава привлекли к административной ответственности. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области нуждающийся в лечении мужчина с ограниченными возможностями здоровья получил необходимое лекарство только благодаря судебным приставам.

— Препарат «Эврисди» жизненно необходим самарцу с спинальной мышечной атрофией. Суд обязал региональный минздрав обеспечить им, но в указанные сроки лекарство предоставлено не было, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Руководство министерства здравоохранения за неисполнение решение суда в установленные сроки привлекли к административной ответственности и предупредили о последствиях в случае дальнейшего бездействия в виде уголовной ответственности.

После этого необходимый для лечения лекарственный препарат предоставили пациенту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.