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НовостиОбщество27 января 2023 6:52

Минздрав Самарской области вовремя не предоставил пациенту жизненно необходимое лекарство

Самарцу поставили спинальную мышечную атрофию
Ирина СИНЕГУБОВА
Руководство минздрава привлекли к административной ответственности.

Руководство минздрава привлекли к административной ответственности.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области нуждающийся в лечении мужчина с ограниченными возможностями здоровья получил необходимое лекарство только благодаря судебным приставам.

— Препарат «Эврисди» жизненно необходим самарцу с спинальной мышечной атрофией. Суд обязал региональный минздрав обеспечить им, но в указанные сроки лекарство предоставлено не было, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Руководство министерства здравоохранения за неисполнение решение суда в установленные сроки привлекли к административной ответственности и предупредили о последствиях в случае дальнейшего бездействия в виде уголовной ответственности.

После этого необходимый для лечения лекарственный препарат предоставили пациенту.

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