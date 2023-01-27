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НовостиОбщество27 января 2023 7:06

В Самарской области подрядчик заплатит 94 тысячи рублей за срыв сроков капремонта

Организация занималась работами в Челно-Вершинском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Завершать обновление объекта пришлось другой компании

Завершать обновление объекта пришлось другой компании

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челно-Вершинском районе прокуратура добилась штрафа в отношении одной из подрядных организаций. Компания нарушила сроки капремонта. В результате завершать работы пришлось другому подрядчику.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в мае 2022 года организация заключила контракт с ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ». В рамках договора подрядчик должен был отремонтировать здание офиса врача общей практики. Его пациентами являются жители отдаленного от райцентра поселка. Однако обязательства исполнены не были.

– Подрядная организация ненадлежащим образом исполнила договорные обязательства, нарушив срок капитального ремонта, – информируют в прокуратуре Челно-Вершинского района.

В результате руководство организации оштрафовали на 94 тысячи рублей. А администрации больницы пришлось искать новую компанию. Добросовестный подрядчик был найден и успешно завершил капремонт, отмечают в прокуратуре.

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