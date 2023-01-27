Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 7:19

Власти заключат контракты на ремонт дорог Самарской области до конца марта 2023 года

Подрядчики должны приступить к работам в апреле
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 86 дорожных объектов

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 86 дорожных объектов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершается контрактация дорожных объектов, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. В настоящий момент ее уровень составляет 95%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В этом году власти намерены ввести в эксплуатацию 86 дорог общей протяженностью 260,36 км. Работы обойдутся в 9,7 млрд. рублей. Средства будут выделены из федеральной и региональной казны.

Полностью заключить контракты с подрядчиками планируется до 31 марта 2023 года. Приступить к ремонту должны в апреле.

В правительстве отмечают, что к концу текущего года уровень нормативного состояния дорог губернии должен составить не менее 46,5%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации – 81%. Количество объектов, обновленных с применением новых технологий, должно быть не менее 30%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.