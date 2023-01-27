Власти заключат контракты на ремонт дорог Самарской области до конца марта 2023 года

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 86 дорожных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершается контрактация дорожных объектов, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. В настоящий момент ее уровень составляет 95%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В этом году власти намерены ввести в эксплуатацию 86 дорог общей протяженностью 260,36 км. Работы обойдутся в 9,7 млрд. рублей. Средства будут выделены из федеральной и региональной казны.

Полностью заключить контракты с подрядчиками планируется до 31 марта 2023 года. Приступить к ремонту должны в апреле.

В правительстве отмечают, что к концу текущего года уровень нормативного состояния дорог губернии должен составить не менее 46,5%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации – 81%. Количество объектов, обновленных с применением новых технологий, должно быть не менее 30%.

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