В Самарской области второй раз поймали пьяного 23-летнего водителя «ВАЗ 21703» без прав

В настоящее возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области полицейские остановили автомобиль «ВАЗ 21703», за рулем которого находился пьяный и лишенный водительских прав 23-летний житель Кинеля.

— Транспортное средство остановили на 29 километре автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в границах поселка Черновский, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину отстранили от управления и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, но водитель отказался. Сотрудники ГИБДД установили, что он год назад уже был пойман пьяным за рулем и подвергался административному наказанию.

Тогда жителя Кинеля обязали выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год 6 месяцев. В настоящее возбуждено уголовное дело.

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