Самарцы могут передать показания счетчиков за ХВС через чат-бот

С помощью сервиса жители также могут отследить историю показаний и воспользоваться рядом других услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям областной столицы стало проще передавать показания счетчиков за холодное водоснабжение. Для этого компания «РКС-Самара» запустила специальный чат-бот. Он работает на базе мессенджера Telegram.

– Чтобы найти новый сервис, нужно набрать в строке поиска «Елена СКС». Далее – по инструкции. С помощью чат-бота абоненты могут передавать показания, узнать дату проверки счетчиков, следить за историей платежей, – рассказали в ООО «РКС-Самара».

Отмечается, что прототипом электронного помощника стала реальная сотрудница организации. Она является ведущим специалистом продаж и уже семь лет работает на благо клиентов.

Новый сервис уже запущен в работу.

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