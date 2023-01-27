Десять тракторов и запчасти горели в ангаре в Самарской области 27 января 2023 года

Пожар обошелся без пострадавших Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в пятницу, 27 января 2023 года, в Большечерниговском районе произошел пожар. В одном километре от поселка Исток загорелся ангар с сельскохозяйственной техникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:17. Установлено, что в ангаре загорелись 10 тракторов и запасные части. Площадь пожара составила 1200 кв. м, - рассказали в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 31 человек и 13 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение в 10:49. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это предстоит установить специалистам.

Огнем была объята территория в 1200 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал