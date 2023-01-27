Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 8:41

«Каждую посылку сопровождаем материнской молитвой»: жительницы Сергиевского района вяжут теплые носки для бойцов СВО

Волонтеры серебряного возраста из Сергиевского района вяжут теплые носки для бойцов СВО
Илона МАЙСКАЯ
Военнослужащие получат очередную партию носков ко Дню защитника Отечества / Фото: Единая Россия

Военнослужащие получат очередную партию носков ко Дню защитника Отечества / Фото: Единая Россия

Жители Сергиевского района присоединились к всероссийской акции «Тепло для героя». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и реализуется в рамках партпроекта «Единой России» — «Старшее поколение».

В акции принимают участие волонтеры серебряного возраста — подопечные отделения социальной реабилитации Сергиевска. Они вяжут для бойцов теплые носки — отправили уже более полусотни пар. Всем необходимым мастериц обеспечивает региональное отделение партии.

— Сегодня большое количество пряжи и спицы передал депутат Самарской губернской думы Михаил Смирнов. Это очень ценно для людей. Мы уже отправили несколько посылок на фронт. Бойцы радуются и теплым вещам, и теплым приветам из дома, — рассказал директор центра общественных организаций Сергиевского района Евгений Гришин.

По словам волонтеров, они вкладывают в дело всю свою душу. Тем более среди них есть женщины, чьи сыновья принимают участие в СВО. Жительницы Сергиевского района сопровождают каждую посылку материнской молитвой. Они верят, что мужчины вернутся с победой. Очередную партию вязанных носков бойцы получат ко Дню защитника Отечества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал