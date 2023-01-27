«Каждую посылку сопровождаем материнской молитвой»: жительницы Сергиевского района вяжут теплые носки для бойцов СВО

Военнослужащие получат очередную партию носков ко Дню защитника Отечества / Фото: Единая Россия

Жители Сергиевского района присоединились к всероссийской акции «Тепло для героя». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и реализуется в рамках партпроекта «Единой России» — «Старшее поколение».

В акции принимают участие волонтеры серебряного возраста — подопечные отделения социальной реабилитации Сергиевска. Они вяжут для бойцов теплые носки — отправили уже более полусотни пар. Всем необходимым мастериц обеспечивает региональное отделение партии.

— Сегодня большое количество пряжи и спицы передал депутат Самарской губернской думы Михаил Смирнов. Это очень ценно для людей. Мы уже отправили несколько посылок на фронт. Бойцы радуются и теплым вещам, и теплым приветам из дома, — рассказал директор центра общественных организаций Сергиевского района Евгений Гришин.

По словам волонтеров, они вкладывают в дело всю свою душу. Тем более среди них есть женщины, чьи сыновья принимают участие в СВО. Жительницы Сергиевского района сопровождают каждую посылку материнской молитвой. Они верят, что мужчины вернутся с победой. Очередную партию вязанных носков бойцы получат ко Дню защитника Отечества.

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