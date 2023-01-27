Воду отключили в 26 домах у более 1600 жителей Кировского района Самары из-за аварии 27 января

Когда холодное водоснабжение будет восстановлено, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 января 2023 года, в 10:30 из-за аварии вынужденно отключили холодную воду в Кировском районе Самары. Это коснулось 1686 местных жителей.

— В результате аварийного отключения холодного водоснабжения без воды остались одно учебное учреждение и 26 многоквартирных домов, — сообщил глава района Игорь Рудаков.

Все дело в том, что на улице Олимпийской, 41 произошла утечка из земли d-150 мм. Воды нет по ул. Олимпийской в нечетных домах № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 51, 53.

В настоящий момент на месте происшествия ведутся ремонтные работы, их проводит СКС. Когда холодное водоснабжение будет восстановлено, пока неизвестно.

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