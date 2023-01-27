Под Самарой водитель «Газели» попал в ДТП из-за прилетевшего в лобовое стекло куска льда

Лед упал с крыши проезжающей мимо машины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 26 января 2023 года, в 13:15 на 35 км трассы М-5 «Урал» в Волжском районе произошло необычное ДТП. Грузовая «Газель» съехала с дороги из-за прилетевшего в лобовое стекло куска льда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию устроил неизвестный водитель на неустановленном авто. Он двигался в направлении поселка Просвет. В пути с крыши машины сорвался кусок льда, который по инерции упал на лобовое стекло «Газели». Грузовая машина ехала со стороны Просвета в направлении трассы Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград».

Водитель «Газели» не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате случившегося 24-летний автомобилист получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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