Запрещающие парковку знаки предложили установить во дворах Самары на время уборки снега

Временный запрет на парковку во дворах облегчит доступ спецтехнике / Фото: gordumasamara.ru
В Самаре придумали, как можно решить проблему уборки снега во дворах. Речь идет о внутриквартальных проездах. Спикер городской думы Алексей Дегтев предложил устанавливать там знаки, запрещающие парковку.
- В качестве меры по уборке особо трудных проездов Алексей Дегтев предложил установить запрещающие парковку знаки. Это в свою очередь облегчит доступ спецтехнике и улучшит пропускную способность дорог, - сообщает пресс-служба думы Самары.
Такое предложение родилось после выездного совещания комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии. Депутаты посетили несколько дворов в Октябрьском и Железнодорожном районах. Они проверили там качество уборки снега. В ближайшее время парламентарии намерены побывать и в других регионах Самары.
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