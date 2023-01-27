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НовостиОбщество27 января 2023 9:40

Стало известно, как могут выглядеть новые высотки на территории ГПЗ-4 в Самаре

Публикуем эскизы ЖК
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Освоить площадку планирует ГК «Новый Дон». Фото: taburent.ru

Освоить площадку планирует ГК «Новый Дон». Фото: taburent.ru

Появились эскизы нового жилого комплекса, который планируется построить на территории ГПЗ-4. Застройкой площадки займется ГК «Новый Дон». Компания намерена возвести многоэтажки в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе. Показываем, как может выглядеть новый ЖК.

Согласно проекту, вдоль улиц Мичурина и Луначарского планируется построить 7 домов. Их высота составит не более 100 метров. В центральной части квартала могут возвести высотки 180 и 250 метров в высоту.

Так будут выглядеть фасады со стороны улицы Мичурина. Фото: taburent.ru

Так будут выглядеть фасады со стороны улицы Мичурина. Фото: taburent.ru

Самый высокий дом разместится аккурат в центре. Первые три этажа 250-метровой высотки планируется стилизовать под военные казармы Линдовского городка, которые находятся рядом. В проекте также отражены подземные паркинги, строительство школы и детского сада.

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