Водитель «ЗИЛ» сбил 64-летнюю женщину на Заводском шоссе в Самаре

Самарчанку госпитализировали с места происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 26 января 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. На женщину наехал грузовой автомобиль, ее отправили в больницу. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 7:15 в Советском районе. 64-летний водитель «ЗИЛ» ехал по Заводскому шоссе. В районе дома №1Д он сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще одна произошла в тот же день в Волжском районе. В лобовое стекло «Газели» прилетел кусок льда. В результате водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.