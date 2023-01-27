Почти 800 преступников разыскали полицейские Самарской области в 2022 году

В самарской полиции подвели итоги работы за минувший год Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в 2022 году правоохранители расследовали около 26 тысяч преступлений, в том числе свыше 6 тысяч — тяжкие. Полицейские установили 15 тысяч человек, причастных к противоправной деятельности. Об этом стало известно на заседании коллегии в ГУ МВД по Самарской области.

— В 2022 году были разысканы 797 преступников. Раскрыты более тысячи преступлений прошлых лет, в том числе 24 убийства, 8 разбоев и 22 грабежа, — рассказал начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Игорь Иванов.

Среди других успехов полиции — перекрытие 10 каналов поставки наркотиков как в Самарскую область, так и в другие регионы России. За год правоохранители изъяли 323 кг запрещенных веществ. Кроме того, они изъяли из незаконного оборота около 130 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости, 700 тысяч пачек сигарет.

Не обошелся 2022 год и без коррупционных преступлений. Всего в Самарской области было зафиксировано 736 фактов. Еще 172 факта взяточничества. Средняя сумма взятки превысила 517 тысяч рублей.

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