В Самаре руководителя организации будут судить за невыплату работникам более 1 млн рублей

В 2021 году сотрудники не получили заработную плату за несколько месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель ООО «Проектно-монтажное объединение «Волгасвязьпроект» не выплатил двум подчиненным более 1 миллиона рублей. За это мужчину ждет суд.

— По версии следствия, в 2021 году он не выплатил сотрудникам организации заработную плату за несколько месяцев. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела уже завершено. Его в ближайшее время направят в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения по существу.

Такие случаи в регионе нередки. Так, руководство ООО «Дива-С» не выплачивала сотруднику заработную плату в течение пяти лет, с августа 2017 года по ноябрь 2022 года.

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