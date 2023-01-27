В Самаре вырос спрос на специалистов в индустрии развлечений

Эксперты рассказали о зарплате для сотрудников в сфере развлечений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре эксперты отмечают рост спроса на специалистов в сфере развлечений. За последний год количество вакансий увеличилось.
По информации Авито Работы, аналитический центр рассказал о востребованности профессий в группе вакансий «Искусство и развлечения». В прошлом году увеличилось количество вакансий для аниматоров. Их стали привлекать на детские праздники и мероприятия для взрослых. Также высоким спросом стали пользоваться фотографы и флористы, на них пришлось порядка 8% от всех вакансий.
Средняя зарплата специалистов составляет 25 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату зафиксировали у хостес в караоке – до 120 тысяч рублей.
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