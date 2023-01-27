В Самаре суд оставил в колонии экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова

Реналь Мязитов отбывает наказание за злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство по делу экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова. Бывший руководитель фонда просил заменить остаток срока на более мягкое наказание. Однако суд ответил отказом.

– Суд принял решение об отказе Мязитову в удовлетворении его ходатайства, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, экс-главу СОФЖИ обвинили в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Осенью 2020 года суд вынес ему обвинительный приговор — назначил 6 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей.

В октябре 2021 года и в марте 2022 года Мязитов просил об УДО, но получил отказ. По информации прокуратуры, в колонии экс-глава фонда получает оплату за труд, но не спешит компенсировать нанесенный СОФЖИ ущерб в размере 360 млн. рублей.

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